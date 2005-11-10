Politano è on fire e segna ancora a Monza: sinistro a giro vincente, il Napoli torna avanti
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:54Serie A
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28.10.2026 21:54Serie A
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A inizio secondo tempo il Napoli torna immediatamente in vantaggio sul campo del Monza. Mangas perde palla vicino all'area di rigore, sul lato corto, e Matteo Politano si fa trovare pronto con un sinistro a giro che non dà scampo a Tornqvist. Secondo gol nelle ultime tre partite per l'ex Inter e Sassuolo.
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