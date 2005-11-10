Parma, Gilardino: "Dispiace non aver concretizzato il rigore, ma mi tengo l'atteggiamento"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN al termine della sfida contro l'Udinese terminata 0-0, nella quale i suoi hanno sbagliato un rigore con Bernabé: "Dispiace non aver concretizzato l'episodio, il calcio ti dà e ti toglie. Ma voglio partire dalla prestazione dei ragazzi, che sono rimasti dentro la partita e tenuto le distanze giuste. C'è stata qualche imperfezione in più in fase di possesso, un po' per frenesia. Devo fare i complimenti per l'atteggiamento, ci prendiamo questo punto che ci permette di ripartire per le prossime partite".

Deve migliorare l'aspetto offensivo, poche conclusioni pulite anche oggi.

"Ci lavoriamo settimanalmente, dobbiamo migliorare portando più uomini nella metà campo avversaria. L'Udinese si è giocata la partita a viso aperto, con giocatori di grande struttura. Noi abbiamo fatto una partita difensivamente importante. Potevamo fare qualcosa di meglio palla al piede, abbiamo margini di miglioramento".

Cosa porta a casa dalla partita? C'è stato qualche fischio, ma poi i tifosi hanno caricato la squadra.

"Siamo consapevoli del momento, ho fiducia nei ragazzi e vogliamo vere energia positiva e prepararci al meglio per affrontare le prossime partite".