Bologna, Skorupski: "Mbangula? Ci deve portare a cena la prossima settimana"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 21:52Serie A
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28.10.2026 21:52Serie A
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Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Milan: "La cosa più bella è stata la reazione di squadra. Ce la godiamo perchè sabato ci aspetta un'altra grande partita".
Cosa deve portare in allenamento dopo la tripletta Mbangula?
"Ci deve portare a cena la prossima settimana".
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