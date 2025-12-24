I 10 colpi più incredibili di Paratici alla Juventus. Ma la lista è più lunga

La Fiorentina è pronta a consegnare le chiavi del proprio futuro a Fabio Paratici, prossimo e probabile deus ex machina del mercato Viola. Ripercorriamo insieme i 10 colpi più pesanti fatti dal dirigente in carriera alla Juventus.

Cristiano Ronaldo

Cento milioni di euro al Real Madrid, un ingaggio faraonico al giocatore. Una visione che ha portato la Juventus al centro della mappa del calcio mondiale. Il sogno di Paratici e di Andrea Agnelli era la Champions League, neanche CR7 c'è riuscito a riportarla a Torino. Ma che sogno incredibile.

Paul Pogba

A parametro zero. Serve aggiungere altro? Uno dei migliori centrocampisti al mondo degli ultimi trent'anni, sbarcato a Torino gratuitamente. Ha aperto con il francese un (nuovo) ciclo vincente.

Andrea Pirlo

Anche lui a zero. Pogba dal Manchester United, lui dal Milan. Un capolavoro di intuizioni, di visione, di capacità di vedere oltre agli errori altrui. Con Pirlo la Juve ha sistemato la regia per anni e anni, col miglior interprete al mondo nel ruolo.

Carlos Tevez

9 milioni più 6 di bonus per prenderlo nel giugno del 2013 dal Manchester City. "La mia trattativa più logorante", dirà poi Paratici. L'Apache si è dimostrato subito un vincente, un giocatore calatosi immediatamente nel dna bianconero.

Leonardo Bonucci

15,5 milioni di euro per prenderlo nell'estate del 2010 dal Bari. Inizialmente criticato e poi diventato un'icona e perno della BBC. Ceduto al Milan e ripreso una stagione più tardi.

Andrea Barzagli

Dal Wolfsburg, anche lui tra i primi colpi dell'era Paratici e Marotta alla Juventus. Solido, esperto, perno assoluto di quella squadra che ha segnato un'epoca del nostro calcio e che è diventata iconica con la BBC.

Paulo Dybala

40 milioni per portarlo a Torino dal Palermo nell'estate del 2015. Un rischio e un azzardo vista l'esperienza in Serie A (una stagione sola in rosanero). Si trasformerà in una delle più grandi bandiere bianconere dell'ultimo ventennio.

Arturo Vidal

La Juve era andata a seguire il Villarreal per prendere Giuseppe Rossi, in Europa League si infatuò di questo Guerriero Cileno che giocava con la maglia del Bayer Leverkusen. Preso a 12,5 milioni di euro, soffiato al Bayern Monaco che voleva prenderlo a zero. Iconico.

Gonzalo Higuain

Preso dal Napoli nell'estate del 2016 per la faraonica clausola da 90 milioni di euro. Ci aveva già provato ai tempi del Real Madrid, in un'estate Paratici chiuderà la trattativa col Pipita e quella con la Roma per Miralem Pjanic.

Danilo

Per 37 milioni di euro, la Juventus si assicura uno dei leader più importanti del calcio recente visti in Italia. Un vincente, ovunque. Al Real Madrid, coi Citizens, in bianconero, ora di nuovo al Flamengo. E quanto manca alla Juve di oggi uno come lui.

Ci perdoneranno i vari Wojchech Szczesny, Matthijs de Ligt, Dani Alves, Patrice Evra, Joao Cancelo, Adrien Rabiot, Mario Mandzukic, Dejan Kulusevski e Cristian Romero, presi entrambi anche al Tottenham e via discorrendo. Ma la lista dei colpi di Fabio Paratici alla Juventus è ben più lunga ancora…