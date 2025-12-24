TMW Altro che addio: Robin Gosens vuole restare alla Fiorentina per salvare i Viola

Un momento di riflessioni e anche di rivoluzione. La Fiorentina cambia in dirigenza dopo averlo fatto in panchina. E lo fa dietro la scrivania per la seconda volta, prima con Roberto Goretti al posto del dimissionario Daniele Pradè e ora con Fabio Paratici scelto dalla proprietà come nuovo plenipotenziario del mercato gigliato. E in campo? Cosa accadrà? In molti si aspettano profondi cambiamenti.

Questi però non riguarderanno Robin Gosens. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha una voglia matta di tornare in campo per provare a salvare la barca che sta affondando. L'ultima gara vinta 5-1 contro l'Udinese è certo una bella scialuppa per il morale, ma la Fiorentina resta all'ultimo posto. E Gosens, per carattere e personalità, non è certo quello che spinge per abbandonare la barca in acque agitate.

E allora? Perché tante voci? Semplice. Perché Gosens piace a tanti. All'Atalanta di quel Raffaele Palladino che la scorsa stagione lo ha sublimato come pochi altri in precedenza. Alla Roma di Gian Piero Gasperini, che un interprete nel ruolo lo cerca. Gosens, lusingato, pensa però solo a Firenze. Se poi la società prenderà altre strade e farà valutazioni diverse, sarà il primo a prenderne atto. Ma non arriverà da lui la richiesta di lasciare i Viola.