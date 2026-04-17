L'Inter si avvicina al Cagliari con le parole di Marotta e Chivu: "Orgogliosi di quanto fatto"

Giornata di dichiarazioni in casa Inter, col presidente Beppe Marotta presente all'evento "Il Foglio a San Siro" e il tecnico Cristian Chivu impegnato nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Cagliari in programma questa sera alle 20.45.

"Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, mantenendo spirito e ambizione, cercando di essere la miglior versione di quello che abbiamo e aggiungere tre punti alla classifica", ha esordito il tecnico nell'incontro coi giornalisti alla Pinetina. "Miglioro e imparo ogni giorno, la mattina allo specchio faccio autocritica e cerco di imparare dagli errori che combino. Spero di non averne fatti tanti. Miglioro umanamente, soprattutto, di come mi devo comportare e come parlare ai ragazzi. In base alla narrazione esterna e quanto uno subisce, devo anche fare due coccole e mettere dei cerotti. Non è semplice, si pensa superficialmente solo per fare titoli e aumentare l'audience. La negatività vende: viviamo in una cultura dell'imballaggio che disprezza i contenuti. E io devo far sentire importanti e amati i ragazzi, farli sentire umani, che non sono robot", ha proseguito in merito alla sua crescita in stagione.

Quindi è toccato a Marotta, che ha parlato proprio del suo allenatore scelto in estate fra lo scetticismo generale: "Per quanto riguarda Chivu, siamo contenti della scelta, che evidentemente ha pagato. Credo sia uno dei migliori allenatori emergenti della Serie A".