Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre

NAPOLI, SOLET TORNA IN AUGE PER LA DIFESA. E IN MEDIANA CI SONO DIVERSI NOMI. INTER SU FLORIANI MUSSOLINI. JUVENTUS, TRE PISTE PER LA FASCIA. IL MILAN SPINGE PER IL RINNOVO DI RABIOT. FIORENTINA SU TIAGO GABRIEL, MA OCCHIO ALLA PREMIER. GENOA SU SAVA. LA LAZIO PUNTA AL RINNOVO DI ISAKSEN.

La sessione di gennaio si avvicina e le grandi manovre sono già cominciate. Il Napoli ha individuato due priorità ma continua a monitorare diversi giovani, la Juventus cerca soluzioni sulla fascia sinistra, mentre Inter, Milan e Fiorentina lavorano contemporaneamente sul presente e sulla prossima estate. Attenzione anche alle possibili operazioni in uscita, con diversi talenti della Serie A finiti nel mirino della Premier League.

Partiamo dal Napoli, che per gennaio considera prioritarie almeno due operazioni: un centrocampista e un attaccante. Per la mediana la lista di Giovanni Manna continua ad allungarsi: restano monitorati Mamadou Coulibaly e Adem Zorgane, ai quali si sono aggiunti Alessandro Romano, Lucas Bergvall e Victor Aranda. Molto dipenderà dalle richieste economiche dei rispettivi club. In attacco, invece, la pista più concreta porta a Varela, anche se il Monza al momento non vorrebbe privarsene.

Gli azzurri guardano però anche agli altri reparti. Sulla fascia destra piace Vinicius Tobias, classe 2004 dello Shakhtar Donetsk osservato anche nella recente sfida di Champions League contro l'Inter. Il brasiliano, in possesso del passaporto spagnolo, può giocare sia da terzino in una difesa a quattro sia da quinto e viene seguito da numerosi club europei. Per la difesa centrale resta invece sullo sfondo Oumar Solet dell'Udinese. La pista era stata valutata già in estate prima di fermarsi davanti alle elevate richieste dei friulani e potrebbe tornare d'attualità soprattutto in vista di giugno.

L'Inter riflette sul futuro della porta. Le prestazioni di Josep Martinez e l'alternanza con Ivan Provedel lasciano aperta la possibilità di intervenire la prossima estate e tra le opzioni figura un ritorno di Filip Stankovic. Il Venezia lo aveva acquistato dai nerazzurri per 1,5 milioni di euro, ma l'Inter ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita: un dettaglio che consentirebbe di fatto alla società milanese di riacquistarlo a condizioni particolarmente favorevoli.

I nerazzurri seguono anche Romano Floriani Mussolini, protagonista dell'ottimo avvio di stagione della Lazio e reduce dal primo gol in Serie A. Una partenza a gennaio appare però complicata, considerando la centralità acquisita dal terzino nelle scelte di Gennaro Gattuso. Il suo valore potrebbe inoltre crescere ulteriormente da qui alla prossima estate.

La Juventus concentra invece parte delle proprie valutazioni sulla fascia sinistra. David Raum del Lipsia resta un nome noto, ma sono seguiti anche Tyrick Mitchell del Crystal Palace e Mahamadou Nagida del Rennes. Mitchell rappresenta un'occasione particolarmente interessante perché in scadenza di contratto, mentre il classe 2005 Nagida viene considerato un investimento di prospettiva sul quale la società potrebbe decidere di anticipare la concorrenza.

In casa bianconera bisogna monitorare anche il futuro di Jonathan David. L'Atletico Madrid ha già iniziato a riflettere sul possibile acquisto definitivo del canadese, autore di tre reti nelle prime cinque presenze in Liga. Il diritto di riscatto è fissato a 25 milioni di euro, ma per arrivare alla permanenza in Spagna servirà probabilmente ridiscutere le condizioni. L'Atletico paga attualmente circa il 60% dell'ingaggio da sei milioni più bonus, mentre il restante 40% resta a carico della Juventus.

La Fiorentina continua a seguire Tiago Gabriel, ma la concorrenza per il difensore del Lecce cresce rapidamente. Dopo l'interesse viola e quello del Milan, anche Everton e Crystal Palace hanno iniziato a prendere informazioni. Il Lecce, che lo aveva acquistato dall'Estrela Amadora per appena due milioni, lo valuta oggi tra i 25 e i 30 milioni. I viola monitorano inoltre Cheick Keita dello Sporting Charleroi, centrale classe 2003 valutato circa 3,5 milioni, sul quale sono presenti anche Real Betis e soprattutto Villarreal.

Occhi della Premier pure su Eddy Kouadio, difensore di proprietà della Fiorentina. Il giovane è seguito con particolare attenzione da Brentford e Bournemouth, con i primi che hanno già concluso in passato un'operazione con i viola per Michael Kayode.

Il Milan, intanto, lavora soprattutto sui rinnovi. Dopo i passi avanti per Pulisic, la dirigenza vuole blindare Adrien Rabiot. Il francese è già sotto contratto fino al 2028, ma il club vuole proporgli un ulteriore prolungamento accompagnato da un adeguamento economico. Parallelamente prende forma il nuovo assetto dirigenziale: Markus Krosche è il prescelto per il ruolo di Head of Football, mentre Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, è il nome caldo per affiancarlo.

Il Genoa guarda invece in Romania per la porta. Nel mirino c'è Razvan Sava, 24enne dell'Universitatea Craiova individuato come possibile concorrente di Justin Bijlow. Al momento non risulta ancora presentata un'offerta e l'operazione si preannuncia comunque complicata.

Chiusura dedicata a Lazio e Atalanta. I biancocelesti hanno iniziato i primi contatti per prolungare fino al 2030 il contratto di Gustav Isaksen, attualmente legato al club fino al 2028. A Bergamo, invece, la linea per gennaio appare chiara: la priorità sarà recuperare i numerosi infortunati e non sono previsti acquisti a ogni costo. L'Atalanta resterà comunque vigile sulle eventuali occasioni che dovessero presentarsi durante la sessione invernale.