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Napoli, poker e segnali di crescita a Monza: 11 gol in tre gare. Ma ora c'è l'ansia Lobotka

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:53Serie A
29.10.2026 00:53Serie A
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Il Napoli travolge 4-1 il Monza e sale a 14 punti. Hojlund si sblocca, Politano trascina, ma preoccupa l'infortunio di Lobotka.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ritrova la vittoria in campionato e lo fa con una prova di forza nella ripresa: 4-1 al Monza e 14 punti in classifica, gli stessi di Juventus e Frosinone, al sesto posto. Il confronto con un anno fa resta pesante, considerando che dopo nove giornate la squadra di Conte era prima con 21 punti, ma l'ultima settimana racconta una formazione in netta crescita soprattutto dal punto di vista offensivo. Sono 11 i gol segnati nelle ultime tre partite, dai quattro rifilati al Bodø/Glimt al 3-3 contro la Roma fino al poker del Brianteo. E arrivano anche risposte individuali importanti: Hojlund interrompe un digiuno di otto partite, Politano trova il secondo gol nelle ultime tre e confeziona anche l'assist per Rafa Marin, al primo centro in Serie A, mentre De Bruyne entra dalla panchina e mette il sigillo sulla serata. Allegri, squalificato e in tribuna, può sorridere: come sottolineato dal suo vice Marco Landucci, il Napoli sembra aver "intrapreso una buona strada".

Hojlund si sblocca, poi nella ripresa il Napoli travolge il Monza

Il successo nasce però dopo un primo tempo tutt'altro che semplice. Al 10' Di Lorenzo pesca in profondità Hojlund, che attacca lo spazio e batte Tornqvist, ma il Napoli non riesce a gestire il vantaggio e concede progressivamente campo al Monza. Varela, dopo aver già creato diversi pericoli, trova l'1-1 al 43' anticipando Rafa Marin sul cross di Robinson. Nella ripresa cambia tutto: dopo appena quattro minuti Politano approfitta dell'errore di Mangas e disegna il sinistro a giro del 2-1. Milinkovic-Savic evita il nuovo pareggio su Foe Ondoa, poi gli azzurri dilagano. Al 63' Rafa Marin gira di testa in rete il corner di Politano, cinque minuti più tardi Lang manda in porta De Bruyne per il definitivo 4-1. "Nel primo tempo potevamo fare meglio, dovevamo gestire meglio il pallone dopo il vantaggio", ha ammesso Landucci. Anche Juric salva soprattutto la prima frazione del suo Monza, mentre nella ripresa i brianzoli pagano gli errori e incassano la seconda sconfitta consecutiva, restando sedicesimi con 7 punti.

Una serata quasi perfetta, ma il Napoli è in ansia per Lobotka

La grande preoccupazione arriva infatti da Stanislav Lobotka. Tornato titolare in regia, lo slovacco è costretto a lasciare il campo in barella dopo appena un quarto d'ora per una brutta torsione della caviglia sinistra sotto il corpo di Mangas. Il primo responso comunicato dal Napoli parla di "trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra", senza indicazioni sui tempi di recupero. Le immagini e l'uscita dal campo con le mani sul volto avevano subito destato preoccupazione e Landucci nel post-partita ha confermato che il centrocampista si muove con le stampelle: "Ha preso una brutta botta, gli è rimasta sotto la caviglia che si è girata. Ora è con le stampelle, domani farà una radiografia". In una serata ricca di buone notizie, è questa la nota stonata per il Napoli: la squadra torna a vincere e continua a crescere, ma adesso attende con ansia gli esami di uno dei giocatori più importanti per gli equilibri di Allegri.

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