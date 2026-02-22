TMW Montero domani risolve con la Juve e poi la firma con l'Al Ittifaq: giovedì il debutto

Paolo Montero sarà il prossimo allenatore dell'Al Ittifaq. Il club degli Emirati Arabi Uniti ha deciso di voltare pagina e di affidarsi all'allenatore uruguagio dopo gli ultimi risultati negativi. Al termine della gara persa 3-1 in casa contro l'Al Arabi è arrivata la decisione della proprietà di dare il benservito al portoghese José Ricardo Pinto: decisivi gli ultimi risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra di Dubai fino all'ultimo posto in classifica, a meno tre dal Masfut terzultimo.

Alla guida della Next Gen bianconera per parte della stagione 2024/25, Montero è ancora sotto contratto con la società torinese e domani dovrebbe risolvere il contratto per poi firmare col suo nuovo club. Montero quest'oggi insieme al suo entourage sarà già a Dubai così da prendere contatto con la sua nuova realtà e poi, dopo la risoluzione, firmerà il contratto col suo nuovo club tra la serata di lunedì e la mattinata di martedì.

Ma che tipo di accordo firmerà Montero? Si tratta di un contratto valido fino al termine della stagione con opzione per quella successiva in caso di salvezza. L'Al Ittifaq che ha recentemente ingaggiato Mario Balotelli è di proprietà di quel Pietro Laterza che è anche presidente del ChievoVerona. In estate sbarcherà a Dubai anche Douglas Costa, oggi nel club di Verona, ma la priorità adesso è restare in seconda divisione e da lì la decisione di cambiare allenatore e di puntare su Montero. Se non ci saranno intoppi, l'esordio del nuovo allenatore avverrà giovedì in occasione della sfida contro l'Al Urooba valida per la 17esima giornata di campionato.