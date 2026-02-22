Genoa, De Rossi: "Baldanzi non ha ancora i 90 minuti, Messias è un'arma importante"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Torino: "La partita va intrepretata con coraggio, sapendo che loro hanno grande qualità davanti e giocatori giovani di gamba. Non sarà la stessa partita giocata con la Cremonese, servirà equilibrio per non lasciargli esprimere la loro qualità nella nostra metà campo".

Baldanzi ha la voglia giusta per partire titolare?

"Lui e Pisilli sono due ragazzi che conosco benissimo, entrato per la prima volta in una squadra nuova la cosa che risalta di più sono soprattutto le sue qualità umane: ha dimostrato voglia per ritrovare la miglior condizione, perché è stato fermo un mese e non era facile vederlo subito così brillante. Probabilmente non ha ancora i novanta minuti, ma abbiamo anche un'altra arma importante come Messias".

In futuro potrebbero coesistere?

"Un domani spero di farli giocare insieme, ma adesso farli partire dall'inizio sarebbe significato avere due cambi assicurati a partita in corso e non me lo volevo permettere".