Il Cesena rivitalizza anche lo Spezia: scatta la contestazione dei tifosi. E Mignani?

Il Cesena rivitalizza anche lo Spezia: scatta la contestazione dei tifosi. E Mignani?
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 12:34Serie B
Claudia Marrone

Sette sconfitte nelle ultime nove gare, un ruolino di marcia decisamente sottotono per chi puntava almeno al raggiungimento dei playoff; certo, la classifica parla ancora di ottavo posto e quindi zona spareggi, ma è evidentemente che l'andamento è da invertire. Perché adesso il Cesena sta rischiando, e la sconfitta casalinga di ieri contro uno Spezia che sembrava ormai morto ha destato molte preoccupazioni. Oltre poi alla contestazione dei tifosi presenti all''Orogel Stadium', che non hanno gradito il 2-3 finale.

Presente nell'impianto cesenate, come abbiamo riportato, anche Fabio Pecchia, situazione che ha fatto pensare a un possibile ribaltone in panchina. I rumors si stanno già sentendo da un paio di settimane, ma ieri, per la prima volta, anche Michele Mignani si è espresso in merito alla sua posizione: "Prima della partita ho avvertito una grande fiducia nei miei confronti, sia dal presidente che dalla dirigenza. Dopo la gara non l'ho sentito, quindi non lo so. Vedremo".
Parole che aprono anche al peggior scenario che un allenatore possa avere in carriera.

Al momento, però, non arrivano notizie ufficiali in merito a possibili cambiamenti, e non ci sono dichiarazioni della proprietà o della dirigenza. Che il prossimo confronto, quello di sabato 28 febbraio a Empoli sia però l'ultima spiaggia? Difficile dirlo oggi, ma di sicuro la gara del 'Castellani' sarà uno spartiacque importante in una settimana che si preannuncia caldissima.

