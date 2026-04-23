TMW I numeri irreali di Motta alla Lazio: 5 rigori parati in meno di 3 mesi. E in stagione sono 7

I numeri di Edoardo Motta da quando è alla Lazio sono spaventosi. Il giovane portiere classe 2005 è arrivato nel mercato di gennaio per fare il vice-Provedel, ma è chiaro a tutti ormai come non possa più essere considerato alla stregua di una semplice riserva. Il 21enne ha giocato appena 7 partite con la maglia biancoceleste, ma ha già convinto tutti con la sua umiltà e soprattutto con le sue prestazioni.

Motta si è ritrovato a fronteggiare 6 calci di rigore da quando è nella Capitale e il bilancio è assurdo, quasi irreale: l'ex Reggiana infatti ha intercettato 5 tiri dal dischetto su 6, ipnotizzando nell'ordine Orsolini, Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere, con il solo Raspadori che è riuscito a batterlo. Allargando la statistica a tutta la stagione, considerando pure quelli in Serie B, è arrivato addirittura a 7 su 11.

Motta però non è solo questo e sono sempre i numeri a convincerci della sua abilità: 4 gol subiti in 7 presenze e 3 clean sheet, alla faccia di chi non lo considerava pronto prima dell'esordio contro il Sassuolo. In fondo ci ricordiamo tutti le parole di Maurizio Sarri, che aveva spiegato di essere in "totale disaccordo" con la cessione di Mandas. A volte però queste storie così belle nel calcio esistono.