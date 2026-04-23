Sarri resterà alla Lazio? Lui risponde: "Non ho parlato con Lotito, di futuro non sappiamo niente"

Nel corso del lungo intervento in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha elogiato i biancocelesti dopo l'impresa di Bergamo: "Sicuramente questa squadra è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta".

Aveva detto che questa gara non era importante.

"Questa partita ho detto che non era importante nel tirare le somme nella valutazione finale e nell'andare a vedere di cosa abbiamo bisogno, poi è importante perché andiamo a giocare una finale. Quando uno però guarda quello che sta venendo fuori e cosa ci manca, mi devo basare su un percorso di mesi. Lotito l'ho visto un secondo negli spogliatoi e non ho avuto modo di parlarci, di programmi futuri non sappiamo niente".

Farete la Supercoppa.

"Non è una notiziona, vista la situazione in Medio Oriente, meno uno ci va… Si farà in Italia? Menomale (ride, ndr)".

Gila come sta?

"Ha preso una botta al tendine. Valuteremo".

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