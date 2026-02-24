Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazar Samardzic, ił primo gol di testa così. Sfruttando l'infortunio di De Ketelaere

Andrea Losapio
"Poter regalare una gioia così immensa ai tifosi mi rende sempre fiero di indossare questa maglia! Avanti così dea". Lazar Samardzic ha esultato su Instagram dopo la vittoria contro il Napoli, siglata dal suo due a uno. "Mai fatto un gol cosi di testa. Alleniamo anche quello, poi la fortuna c'è sempre. Io voglio sempre aiutare la squadra con gol o assist. Serve la prestazione ma bisogna crederci".

L'Atalanta ha portato a casa il risultato proprio grazie al raddoppio del serbo. Un calciatore ampiamente discusso a Bergamo per la sua mancanza di continuità e, soprattutto, perché non in grado di prendere un posto da titolare a causa della presenza di Charles De Ketelaere, quasi sempre impiegato dal primo minuto e ora fermo per qualche tempo. Samardzic però pare avere sfruttato l'occasione, con i nerazzurri che si sono rilanciati verso la zona europea - ancora lontani però dalla Roma di Gasperini e dal Napoli di Conte - rianimando la bagarre.

Così Palladino, dopo che poteva perderlo nel mercato di gennaio perché messo fra i possibili partenti, è stato felice per la rete contro il Napoli. "E' un giocatore a cui tengo tanto. Lui è un ragazzo straordinario ed è sempre presente: può ancora migliorare, ma merita queste soddisfazione". Oggi Lazar Samardzic compie 24 anni.

