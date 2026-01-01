Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un mese dal sapore europeo per il Como. E c'è anche la Coppa Italia: il calendario

Un mese dal sapore europeo per il Como. E c'è anche la Coppa Italia: il calendario
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:30Serie A
Alessio Del Lungo

Le ambizioni del Como di Cesc Fabregas sono state un po' ridimensionate dai due ko contro Inter e Roma, ma sarà il mese in cui è aperto il mercato a esprimere verdetti quasi definitivi. I lariani infatti, dopo i match contro Udinese e Como, affronteranno dal 10 al 19 gennaio Bologna e Milan al Sinigaglia e la Lazio all'Olimpico in tre sfide dal sapore europeo.

A fine gennaio invece i lombardi ospiteranno il Torino, per poi scendere in campo a Firenze per gli ottavi di finale di Coppa Italia, altro obiettivo da non trascurare. A chiudere il cerchio, anche se data e orario non sono ancora stati comunicati, sarà la partita contro l'Atalanta.

Il calendario durante il mercato
3 gennaio ore 12.30 - Como vs Udinese (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 15 - Pisa vs Como (19^ giornata di Serie A)
10 gennaio ore 15 - Como vs Bologna (20^ giornata di Serie A)
15 gennaio ore 20.45 - Como vs Milan (Recupero della 16^ giornata di Serie A)
19 gennaio ore 20.45 - Lazio vs Como (21^ giornata di Serie A)
24 gennaio ore 15 - Como vs Torino (22^ giornata di Serie A)
27 gennaio ore 21 - Fiorentina vs Como (Ottavi di finale di Coppa Italia)
Data e ora da definire - Como vs Atalanta (23^ giornata di Serie A)

