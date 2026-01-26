L'ultima movimentata settimana di mercato del Verona: dalla porta all'attacco, cosa aspettarsi

Dopo la cessione di Giovane al Napoli e la separazione anticipata da Unai Nunez, rientrato in Spagna, l'Hellas Verona si prepara a vivere un'ultima settimana di mercato che si preannuncia movimentata. La premessa d'obbligo è che va capito che tipo di budget sia stato messo a disposizione del ds Sean Soglaino, soprattutto dopo la partenza eccellente di Giovane. Fino ad ora infatti il dirigente ha dovuto fare di necessità virtù, operando secondo il diktat: esce uno, entra uno.

Al netto di questo è lecito aspettarsi che i gialloblu possano cambiare non poco, seppur in pochi giorni. Non è da escludere infatti che possa arrivare anche un innesto per reparto, almeno.

In porta Montipò non ha fino a qui convinto, fra gli altri profili la società sta valutando quello di Turati. Al momento il titolare è Perilli, che ha scalzato il primo portiere scaligero. Resta una situazione da sistemare, magari con l'arrivo di un portiere che non si porti appresso le scorie di settimane complicate. Va specificato che lo stesso Montipò ha da poco rinnovato e che dunque non è immediato pensare ad una sua sostituzione.

In difesa va capito se Ebosse sarà lasciato partire, vista la situazione di emergenza. Fino a poche settimane fa la sua posizione sembrava quella più in bilico, visto che dopo un paio di apparizioni era sparito dai radar. Ad oggi però soprattutto a causa dei tanti infortuni il giocatore di proprietà dell'Udinese è titolare. È partito Unai Nunez. Ecco perché è possibile che il Verona pensi anche a due innesti di ruolo. Va detto che i vari Valentini, Bella-Kotchap e Frese presto torneranno e dunque numericamente l'emergenza dovrebbe rientrare.

Sulle fasce è arrivato Pol Lirola, il Verona apprezza anche Ulisses Garcia del Marsiglia. Anche in mediana verrà fatto qualcosa. I giocatori che possono aumentare la qualità sono Serdar, Harroui e Suslov, ma in questo momento c'è da capire quando sarà possibile aspettarsi che siano al 100%. Il più indietro va da sé che è Suslov: come rientrerà dal lungo stop? Un innesto di qualità, comunque, è inseguito dalla scorsa estate.

Al centro della mediana Al-Musrati ha avuto un impatto relativo, non a caso è tornato in auge il nome di Belahyane per un ritorno. In attacco è arrivato solo il giovane Isaac ed è partito Giovane. Qui sta alla bravura di Sogliano scovare un giocatore che possa dare un impatto immediato sulle sorti della squadra, pur senza costare molto.