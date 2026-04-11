Ibrahima Konate, più Liverpool che Real Madrid. Dopo una stagione molto deludente
Chissà cos'è cambiato per Ibrahima Konate nelle ultime settimane. Era a un passo dall'approdo al Real Madrid, con un'offerta prestigiosa - il solito bonus alla firma più un contratto intorno ai 10 milioni di euro netti all'anno - e la possibilità di giocare per il club più importante al mondo dopo cinque anni straordinari al Liverpool.
Invece in questa stagione ha fatto male se non malissimo. Tanto da far dubitare i Galacticos su una decisione praticamente presa (quella di acquistarlo) e forse ritornare sui propri passi tenendo Rudiger. Uno dei peggiori nella sfida contro il Paris Saint Germain, ha però dato appuntamento al ritorno. "Chiaramente il risultato di stasera non mi rende felice. So che ci aspetta il ritorno nel nostro stadio dove tutto può succedere, ma prima dobbiamo assicurarci di essere pronti per la sfida di sabato in campionato, per poi analizzare cosa non ha funzionato contro il PSG".
Nelle ultime ore si è parlato di un riavvicinamento da parte del Liverpool. Più per mancanza di offerte di livello - appunto, il Real Madrid - che non la scelta di Konate di rimanere in Reds. Così, alla fine, non è escluso che uno degli svincolati di lusso possa rinnovare... Contro ogni previsione, almeno fino a poco tempo fa.
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