Liverpool, svolta per Konate: raggiunto l'accordo per il rinnovo, ecco quando può firmare

Passano giorni, mesi, intanto Ibrahima Konaté è ancora pericolosamente in scadenza a fine stagione con il Liverpool. Colonna portante della difesa dei Reds insieme a capitan Van Dijk, il centrale francese si augura tuttavia di risolvere il proprio futuro prima dell'inizio dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, tuttavia, il 26enne è sul punto di firmare un nuovo contratto con il club inglese. Konate desidera concludere la questione rapidamente prima del calcio d'inizio del torneo iridato, previsto tra due mesi. Sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo, appare sempre più probabile che il giocatore resti dov'è anche la prossima stagione. Questo andrebbe a cozzare con il sogno del Real Madrid di replicare un colpo alla Alexander-Arnold.

Konaté guadagna attualmente circa 150mila sterline a settimana e starebbe cercando un aumento che lo avvicini agli stipendi dei più pagati, come Florian Wirtz e Mohamed Salah. Secondo il quotidiano francese, i colloqui per negoziare un rinnovo in realtà sono partiti nel 2024 e tuttora non è ancora stata raggiunta un'intesa totale. Il motivo? La proposta iniziale di estensione del contratto del Liverpool era stata giudicata troppo bassa, rifiuto che aveva avvicinato invece Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Ma nelle ultime ore i rappresentanti di Konaté hanno raggiunto un accordo di massima con i Reds per un contratto a lungo termine. I termini finanziari sarebbero stati definiti, con solo gli ultimi dettagli da perfezionare e c'è un crescente ottimismo in casa Liverpool affinché l'affare vada in porto entro fine mese.