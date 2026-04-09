Il PSG riposerà in vista del ritorno a Liverpool, Konaté: "Bel vantaggio. Ma tutto può succedere"

Ibrahima Konaté, difensore francese del Liverpool, ha espresso un pizzico di invidia per la gestione del calendario del PSG. La partita di Ligue 1 contro il Lens, inizialmente prevista per questo fine settimana, è stata infatti rinviata per permettere ai parigini di preparare al meglio il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì prossimo proprio in casa dei Reds.

Il calendario della Ligue 1 tema di discordia

Nonostante il rinvio della sfida contro il Lens abbia sollevato numerose polemiche in Francia, la decisione della LFP è stata vista con ammirazione oltremanica. Dopo la sconfitta del Liverpool a Parigi per 2-0 nella gara d'andata, Konaté ha commentato positivamente la scelta di concedere un turno di riposo agli uomini di Luis Enrique, sottolineando quanto questo possa essere un vantaggio competitivo in vista della decisiva battaglia ad Anfield.

Konaté felice di tornare a Parigi

Nonostante la serata difficile in campo, il difensore ha ammesso di provare sempre un piacere speciale nel tornare a Parigi, sua città natale: "Sono sempre felice di tornare qui perché è la mia città e la amo", ha dichiarato. Tuttavia, la sua mente è già rivolta alla rimonta: "Chiaramente il risultato di stasera non mi rende felice. So che ci aspetta il ritorno nel nostro stadio dove tutto può succedere, ma prima dobbiamo assicurarci di essere pronti per la sfida di sabato in campionato, per poi analizzare cosa non ha funzionato contro il PSG".