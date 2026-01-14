Ibrahimovic jr sulle orme del padre: il figlio di Zlatan passa dal Milan all'Ajax, l'annuncio
Maximilian Ibrahimovic ripercorre le orme del padre, ma al contrario. Il Milan ha infatti comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore - nome completo Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović -, figlio di Zlatan, all'Ajax.
La trattativa è stata condotta direttamente dall’ex attaccante, attuale dirigente rossonero, che ha iniziato la sua carriera ad alto livello proprio nelle fila dei Lancieri, dopo gli esordi con il Malmoe. Con l’Ajax, Ibra ha giocato dal 2001 al 2004, fino al passaggio alla Juventus, collezionando 48 gol in 110 presenze.
Il Club rossonero, si legge nelle righe finali del comunicato stampa, augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva.
