Cuti Romero contro il Pallone d'Oro: "Solo marketing, lo avrei dato a Messi"

Il difensore dell'Atletico Madrid e della nazionale Argentina, Cristian Romero, ha rilasciato una intervista al podcast "Los Edul" nel corso della quale ha parlato del Pallone d'Oro, che ha visto l'amico Messi arrivare quinto: "Oggi il Pallone d'Oro è un po' una questione di marketing. Quello che faceva Leo non l'ho visto fare da nessuno", ha affermato. E quando gli è stato chiesto per chi avrebbe votato quest'anno, non ha nemmeno esitato: "A Messi. Io lo avrei dato a Messi", le sue parole.

Sulle teorie del complotto che sono nate dopo la sconfitta in finale del Mondiale contro la Spagna: "In finale non è successo niente. I social network fanno uscire queste sciocchezze e diventa virale. La Spagna ha fatto bene le cose, siamo arrivati un po' stanchi alla finale, non so se dire che sia stato un miracolo ma ci è costato fisicamente giocare in questa Coppa del Mondo. Molti di voi sono arrivati un po' stanchi, come me", ha riconosciuto.