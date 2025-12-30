Una strategia che paga: plusvalenze milionarie per il Real Madrid grazie alla recompra

Negli ultimi anni, il Real Madrid ha rivoluzionato il suo approccio ai giovani della cantera. Fino a qualche stagione fa, i calciatori in cerca di esperienza venivano semplicemente ceduti in prestito. Oggi, invece, il club madrileno vende il 50% del cartellino, mantenendo una opzione di recompra o la metà di una futura rivendita. Questa strategia incentiva i club acquirenti a investire sullo sviluppo del giocatore, sapendo di possederne metà e potendolo trattenere per più stagioni.

I risultati stanno arrivando. Attualmente, il Real Madrid segue circa dieci giovani lontani dal Bernabéu, molti dei quali hanno visto il proprio valore di mercato moltiplicarsi. L’esempio più eclatante è quello di Nico Paz, ceduto al Como due estati fa: partito da 10 milioni di euro, oggi ne vale 65, con un incremento del 650%. Anche Jacobo Ramón (dal milione iniziale a 18 milioni) e Chema de Andrés (da 800 mila a 14,8 milioni) hanno registrato crescite importanti. Altri casi significativi sono Mario Gila, Álex Jiménez e Víctor Muñoz, tutti protagonisti di rivalutazioni consistenti.

Complessivamente, queste operazioni hanno generato un incremento di valore di oltre 160 milioni di euro per il club. Alcuni giocatori, come Fran García e Brahim Diaz, sono stati riscattati dal Real grazie alle ottime prestazioni nei club che li hanno ospitati, mentre altri come Rafa Marón o Miguel Gutiérrez hanno portato liquidità nelle casse del Bernabéu, consentendo ulteriori investimenti sul mercato.

Anche i casi più discussi, come Takefusa Kubo, testimoniano l’efficacia della strategia: nonostante la fluttuazione del valore, il club mantiene il controllo sulle opportunità future. Questa nuova politica sui giovani si sta rivelando una vera miniera d’oro per il Real Madrid, capace di massimizzare le plusvalenze e allo stesso tempo di coltivare talenti per il futuro della squadra.