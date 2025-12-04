La Saudi Pro League tenta Raphinha: proposte "enormi" per convincerlo a lasciare Barcellona

Il ritorno in piena forma di Raphinha ha rivitalizzato l'attacco del Barcellona, ma ha anche riacceso le speculazioni sul suo futuro. Catalunya Radio riferisce che l'esterno brasiliano ha attualmente molteplici offerte dalla Saudi Pro League.

Raphinha ha impressionato dopo essere subentrato contro il Chelsea ed è stato uno dei migliori del Barça nella vittoria contro l'Atletico Madrid, segnando un gol splendido. I club sauditi stanno spingendo per renderlo uno dei loro acquisti di punta. Le proposte sul tavolo sono definite "enormi", ben oltre quanto normalmente offerto dalle squadre europee.

Per il momento, Raphinha non sembra intenzionato a lasciare il Barcellona. Apprezza il suo ruolo nel club e rimane impegnato nel progetto. Tuttavia, la portata finanziaria delle offerte è abbastanza significativa da far riflettere qualsiasi giocatore. I dirigenti sauditi avevano già tentato una mossa simile in passato con Vinicius Jr. Secondo la radio, Raphinha prenderà una decisione definitiva solo dopo la Coppa del Mondo 2026. Il Barça si aspetta che rimanga, ma l'interesse saudita persiste.