Il Besiktas chiama l'Inter per Luis Henrique: molto dipenderà dal mercato. E c'è pure il Lione

Il Besiktas è alla ricerca di un esterno per ampliare le soluzioni sulle fasce e ha messo nel mirino Luis Henrique. Secondo quanto riportato dal portale turco Sabah, l'Inter è già stata contattata ed è a conoscenza dell'interesse per il brasiliano, ma dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries la situazione dell'ex Marsiglia è cambiata radicalmente, tant'è che viene quasi sempre impiegato dal primo minuto da Cristian Chivu.

La porta a un suo passaggio in bianconero è stata chiusa dai nerazzurri, ma solo temporaneamente. Qualora dovesse arrivare un rinforzo sulla destra, ecco che le società potrebbero discutere di un trasferimento del classe 2001 alle Aquile Nere. La formula proposta è quella del prestito con diritto di riscatto, ma su di lui c'è pure il Lione. Da capire come opereranno Marotta e gli altri dirigenti sul mercato.

Luis Henrique in carriera vanta 108 presenze e 11 gol con il Marsiglia, 90 apparizioni e 8 reti con il Botafogo e 20 gettoni con l'Inter, con cui ha fornito pure un assist nel match casalingo contro il Como. Intanto stasera dovrebbe essere titolare nel match valido per la 19^ giornata di Serie A al Tardini di Parma. Con una vittoria i nerazzurri si laureerebbero campioni d'inverno.