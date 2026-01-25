Il Como di Fabregas è leggenda: mai avuti 40 punti. Il Torino tocca il fondo con l'11-1

Una lezione di calcio data al Torino, 6 gol segnati e nessuno subito. Il Como di Cesc Fabregas si sta prendendo la sua rivincita dopo le molteplici critiche ricevute per i capitomboli avuti con le big (Inter e Roma), ripartendo forte dalla Lazio e a razzo con i granata ieri annichiliti al Sinigaglia.

Da un lato all'altro del campo due i record stabiliti nel pomeriggio di calcio sulle rive del Lago. Il Como infatti ha collezionato 40 punti in questo campionato: dopo 22 partite stagionali di Serie A è la prima volta di sempre per i lariani, anche considerando l'era dei tre punti a vittoria. Guai invece per il Torino, che non vince da 4 partite ormai: non aveva mai subito 11 gol dalla stessa squadra nel corso di una singola stagione, come invece accaduto in quella attuale (2025/26). Questo andando a scovare il 5-1 dell'andata all'Olimpico Grande Torino del 24 novembre. Insomma, un primato negativo che fa ulteriormente male a mister Baroni.

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato l'esito del match e anche le critiche ricevute per i passi falsi commessi in stagione: "Ho la mia opinione, ma poi mi chiamano presuntuoso. Vorrei non si parlasse di me. Noi facciamo le cose nella nostra maniera, se piace o meno... che ti posso dire? A me ha fischiato il Camp Nou e questa sì che è pressione, in 100mila contro a fischiare. Noi proviamo a vincere nel nostro modo, il resto non conta. Se la gente del Como e di Como è contenta e capisce cosa facciamo, il resto non mi importa, perché tutti insieme siamo troppo forti. La forza di un gruppo è sempre tutti sulla stessa strada".