Il Como non inciampa stavolta: Posch e Vojvoda abbattono il Verona, finisce 3-1 al Sinigaglia

Il Como scherza col fuoco e un Verona dormiente. Serdar risponde a Douvikas, nella ripresa Posch supera gli scaligeri ma la partita è rimasta apertissima fino allo scadere e sul 3-1 di Vojvoda. Tre punti di colossale importanza per i lariani e Cesc Fabregas, ora al quarto posto con 16 punti e in piena zona Champions League.

Douvikas prima, Serdar rapace. Un primo tempo vibrante e sotto la pioggia battente del Sinigaglia, con Nico Paz a sverniciare il palo di Montipò e a far tremare il Verona, poi inginocchiato al minuto 8 con un colpo di testa imparabile di Douvikas. L’1-0 però non dura tantissimo, tra le rincorse di Belghali sul binario destro e qualche avvisaglia da Giovane e Orban, ma è stata una superficialità di troppo tra Butez e Caqueret a servire su un piatto d'argentino il pareggio sui piedi di Serdar. Nico Paz prima e Alex Valle in risposta su Montipò hanno sprecato la chance di riportarsi in vantaggio, rimandandola però nel secondo tempo.

Posch al sorpasso, Vojvoda ammazza il Verona. Riaperta la ripresa Fabregas e Zanetti hanno lasciate intatte le formazioni iniziali, ma il Verona ha fatto correre lungo la schiena di Butez un brivido per la chance colossale in ripartenza del tandem Giovane-Orban, con Ramon a salvare tutto con un timing eccezionale. Un quarto d’ora di duelli in mezzo al campo dal tasso fisico elevato finché Caqueret ha acceso la luce nella notte di Como, redimendosi da una serie di errori e pescando con un cross tagliente l’inzuccata di Posch per il sorpasso. Rete incassata psicologicamente dal Verona, che però nel finale di partita con una serie di cambi offensivi del tecnico gialloblù ha provato a strappare il pari in extremis. Ma l'arrivo in corsa di Vojvoda, ben servito nello spazio da Jesus Rodriguez, ha chiuso i giochi 3-1 al Sinigaglia. Scatta la festa e Fabregas viene accerchiato: il Como sale al quarto posto e in piena zona Champions. Per mantenere vivo il sogno Europa.