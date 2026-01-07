Il doppio ex Manfredini su Lazio-Fiorentina: "Un possibile rimpianto viola è Cataldi"

L'ex centrocampista ivoriano Christian Manfredini, che in carriera ha vestito sia la maglia della Lazio che quella della Fiorentina, prossime avversarie in Serie A, ha parlato dei temi collegati all'incontro nel corso di un'intervista con Radio FirenzeViola: "Parlando di Cataldi, lui rischia di essere un rimpianto. Poi per la situazione della Fiorentina non è giusto neanche parlare di chi manca. La Fiorentina ha avuto un problema, ha perso quasi tutti gli scontri diretti, purtroppo questo ti taglia le gambe".

Prosegue quindi nelle sue riflessioni Manfredini: "Guardando le partite vedo nei viola una nebbia mentale generale. Sì, giocano, ma alla fine non creano nulla. Però c'è da lavorare e combattere per questo obiettivo. Per quanto riguarda la società, non si deve mettere in dubbio la voglia e gli investimenti della proprietà. Ora non è il momento della polemica, c'è da mettere la barca in porto, poi se ne ragionerà. Servono rinforzi pronti e subito".

Conclude nelle sue riflessioni Manfredini, soffermandosi nello specifico sulla Lazio: "L'annata è partita male, con Maurizio Sarri che ha firmato e ha scoperto che non potevano fare mercato. Nel calcio per far bene bisogna avere tutte le componenti in ordine. La squadra c'è, il resto no. Domani sarà una partita tosta anche per la Lazio".

