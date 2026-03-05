Il fisioterapista di De Bruyne: "Recupero perfetto, per me può giocare già domani"

Dopo mesi di stop per l’infortunio muscolare accusato a fine ottobre, Kevin De Bruyne si avvicina finalmente al ritorno in campo. Il centrocampista del Napoli sta proseguendo il proprio percorso di recupero e arrivano segnali positivi dal Belgio, dove è stato seguito durante la riabilitazione post-operatoria dal fisioterapista Lieven Maesschalck.

Lo stesso dottore ha aggiornato sulle condizioni del giocatore ai microfoni di VTM Nieuws, lasciando trapelare ottimismo sullo stato di forma del fuoriclasse belga: “Tutto sta andando per il verso giusto. Kevin si sente molto meglio e sta ritrovando il ritmo allenandosi con i compagni. Conosce bene il suo corpo ed è capace di capire quando può accelerare e quando può spingere di più”.

Non è escluso, dunque, che fuoriclasse del Belgio possa tornare tra i convocati già per la sfida di campionato contro il Torino. Maesschalck non chiude la porta a questa ipotesi, pur invitando alla prudenza: “Penso che sia pronto. Non ha ancora nelle gambe una partita intera e bisogna procedere con cautela, ma fisicamente è in grado di giocare qualche minuto”.

Sul recupero di De Bruyne pesa anche il calendario della nazionale belga, attesa a fine marzo dalle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. “Il Napoli vuole evitare qualsiasi ricaduta – ha spiegato il medico – ma una convocazione potrebbe essere utile per reintegrarlo nel gruppo. Kevin deve ritrovare intensità e volume di gioco: arrivare al Mondiale al cento per cento è l’obiettivo principale”.