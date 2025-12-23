Il Flamengo prepara 25 milioni per Castellanos: presto un incontro con la Lazio. Il punto

Da ambienti vicini al Flamengo sono sicuri: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Lazio per Valentin Castellanos. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club brasiliano ha messo sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro, che testimonia il reale interesse da parte dei sudamericani, che potrebbero decidere di affondare il colpo già a gennaio.

Esperienza europea, età giusta e profilo internazionale: Castellanos è ritenuto dal Flamengo il profilo giusto per migliorare ancora. La società è pronta a offrirgli un ruolo centrale e una vetrina costante verso il prossimo Mondiale, che punta a giocare con l'Argentina. Il diretto interessato però non è ancora del tutto convinto di lasciare la Serie A a metà stagione, ma soprattutto vuole misurarsi ancora con campionati più allettanti.

L'Atalanta è un'opzione da non scartare, il sondaggio del River Plate invece è considerato come l'offerta del Flamengo, ovvero un'eventualità secondaria. La Lazio però non può, nel momento storico in cui si trova, non considerare l'offerta che è pervenuta in società, anche perché per Sarri il Taty è sacrificabile. Prossimamente è previsto un incontro tra le parti, anche se i biancocelesti non confermano, nel quale il Mengao capirà se l'affare sarà fattibile o meno.