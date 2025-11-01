Il futuro discusso di Slot e Anfield che per fortuna non è i social network

Soltanto sei mesi fa, Arne Slot festeggiava una Premier League non solo conquistata ma dominata. In trionfo, dopo anni di successi e sorrisi con la guida di Jurgen Klopp, l'olandese ha coraggiosamente preso l'eredità dell'ex tecnico di Mainz e Borussia Dortmund, portando i Reds al ritorno alla vittoria del campionato. Sei mesi dopo, il poso di Arne Slot è clamorosamente in discussione.

Sei sconfitte nelle ultime sette partite non sono certo passate inosservate anche agli occhi dei bookmakers che hanno fatto crollare le percentuali sulle quote su un suo possibile esonero. Il 3-0 in Coppa di Lega di mercoledì scorso contro il Crystal Palace aumenta certamente nubi e dubbi, la gara di stasera delle 21 contro l'Aston Villa sarà un altro crocevia determinante. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare giocate in Premier League, il Liverpool funziona (e neanche del tutto) solo in Champions League. Dopo una partenza ottimale, il crollo in campionato.

Ma Slot rischia davvero? Soppesare tutto con le reazioni sui social network è sbagliato. Gli stadi, soprattutto in Inghilterra, hanno anime diverse. Quando Slot è andato sotto la Kop, la famosa curva di Anfield, ad applaudire dopo il fischio finale di una disastrosa sconfitta, i tifosi hanno ricambiato il gesto. E quando il Crystal Palace ha segnato il terzo gol… Hanno cantato You'll Never Walk Alone, celebre inno scelto dalla città del Merseyside. Non solo: quanto la tifoseria del Palace ha, con ironia, prospettato un pronto esonero per Slot, Anfield ha risposto intonando il suo nome. Così c'è una certezza: ha il pubblico dalla sua parte, in una piazza dove ha già dimostrato di saper vincere e dove, peraltro, Klopp aveva iniziato in modo disastroso. C'è tutto il tempo.