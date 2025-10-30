Sei sconfitte nelle ultime 7 gare, Slot fuori dalla Carabao: "La rosa non è così ampia..."

Arne Slot non ha sbagliato molto dal suo arrivo al Liverpool, culminato con la conquista della Premier League alla prima stagione. Ma adesso le cose sono cambiate e il tecnico olandese ha dovuto incassare un'altra dura lezione ieri sera, quando la sua squadra - piena di riserve e giovani dell’Academy - è stata travolta 3-0 ad Anfield dal Crystal Palace negli ottavi di Carabao Cup.

Senza Van Dijk, Konaté, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Salah ed Ekitike, i Reds hanno mostrato i propri limiti, abbandonando una competizione vinta due volte nelle ultime quattro stagioni. Un’eliminazione che arriva in un momento complicato: la squadra ha perso sei delle ultime sette partite e si prepara a un calendario infernale, con le sfide contro Aston Villa, Real Madrid e Manchester City nei prossimi dieci giorni.

Slot, però, non ha mostrato segni di pentimento: "Questo club ha sempre usato questa competizione per far giocare i ragazzi dell’Academy. Mi è sembrata la decisione giusta e non ho cambiato idea solo perché abbiamo perso". L'ex allenatore del Feyenoord ha schierato tre adolescenti titolari e altri cinque in panchina, effettuando dieci cambi rispetto alla sconfitta di sabato a Brentford. Dopo un buon avvio, il Liverpool è crollato: doppietta di Ismaila Sarr nel primo tempo, espulsione del 18enne Amara Nallo e terza rete nel finale di Yeremy Pino.

Slot ha riconosciuto le difficoltà fisiche della squadra: "Giocare tre partite in sette giorni tra Premier e Champions è una nuova sfida. La nostra rosa non è così ampia come molti pensano". Una serata amara ad Anfield, ma il tecnico olandese resta fedele alla sua filosofia: crescere attraverso i giovani, anche a costo di qualche scivolone.