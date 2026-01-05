Il Galatasaray prosegue la ricerca di un centrocampista: novità su Frattesi

Prosegue la ricerca da parte del Galatasaray di un centrocampista. Dopo le frasi di smentita da parte di Okan Buruk, nella giornata di oggi Sky Sport ha aggiornato sulle nuove mosse del club turco, che ha avviato nuovi contatti per portare Davide Frattesi a Istanbul. L'Inter è disposta ad ascoltare le offerte per il classe '99, che nel frattempo ha aperto a un possibile trasferimento.

La priorità nel mercato di gennaio per i nerazzurri è trovare un esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries fino a quando non tornerà. Visto che Cancelo è ormai quasi sfumato, Marotta, Ausilio e Baccin dirotteranno le loro energie su altri obiettivi, non considerando così importante l'arrivo di un'altra mezzala. Chivu può infatti contare su Diouf e Sucic, oltre a Barella, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan, che rendono molto folto il reparto di mezzo.

Frattesi in carriera vanta 104 presenze e 15 gol con l'Inter, 76 gettoni e 11 reti con il Sassuolo, 41 apparizioni e 5 centri con l'Empoli, 41 incontri e 8 gol con il Monza e 32 partite con l'Ascoli. Inoltre è sceso in campo 33 volte con l'Italia, segnando 8 reti. A queste ci sono da aggiungere tutte le gare con le nazionali giovanili a partire dall'Under 17 fino all'Under 21.