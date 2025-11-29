Il Genoa abbatte il tabù "Ferraris": torna alla vittoria in casa in campionato 239 giorni dopo

"Vi vogliamo così" canta il "Ferraris". Il Genoa torna a festeggiare tre punti in campionato in casa superando 2-1 il Verona. Prima vittoria in panchina per Daniele De Rossi ma soprattutto un'assenza da vittoria che durava da tanto, troppo tempo. Ben 239 giorni. L'ultima gioia casalinga infatti era datata 4 aprile 2025 con Zanoli che decise il match contro l'Udinese per 1-0.

Le gare in campionato

La squadra allora allenata da Vieira ha collezionato subito un 0-0 alla prima giornata contro il Lecce mentre una settimana più tardi è arrivato il ko interno contro la Juventus firmato Vlahovic. Dopo due trasferte consecutive, è arrivata al "Ferraris" la Lazio che si è imposta per 3-0 mentre contro il Parma è arrivato un pareggio con tanto rammarico per il rigore fallito da Cornet in pieno recupero. Il ko interno per 2-0 contro la Cremonese è valsa la panchina del mister francese mentre De Rossi, al suo debutto, ha collezionato un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina.

Due le vittorie in Coppa Italia

In Coppa Italia invece sono arrivati due successi. Il primo ad agosto contro il Vicenza per 3-0 con i gol di Carboni e Stanciu inframezzati dall'autorete di Benassai mentre Frendrup, Marcandalli ed Ekhator hanno firmato il successo sull'Empoli per 3-1 il 25 settembre scorso.