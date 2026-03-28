Ufficiale Genoa, nuovo ingresso nell'Academy: Corbellini sarà il coordinatore. Il comunicato

Nuovo ingresso nell'organigramma dell'Academy del Genoa. Il club rossoblù ha infatti annunciato Antonio Corbellini come coordinatore. Questo il comunicato: "Nuovo impulso e strategie per la Genoa Academy, fucina di talenti che rifornisce in servizio permanente effettivo gli organici delle leve agonistiche giovanili. Il rinnovamento fisiologico delle linee guida confluisce nell’obiettivo di rafforzare il posizionamento e dare smalto a un marchio di fabbrica, sempre più riconoscibile e riconosciuto mediante l’efficientamento delle metodologie in uso.

Sotto la direzione del responsabile del settore giovanile, Roberto Trapani, Genoa Academy si rinnova con l’insediamento di un nuovo coordinatore, Antonio Corbellini, e un piano di progettualità e iniziative finalizzate alla ricerca dei migliori giovani sul territorio, per affidarli alle professionalità di dirigenti, tecnici e addetti preposti al processo di maturazione personale e sportivo. Genoa Academy punta a espandere, tra i punti programmatici, la rete di scuole calcio appartenenti a società dilettantistiche affiliate in Liguria, in Italia e all’estero, implementando il network e promuovendo gli ideali sportivi del club, oltre che i suoi principi etici su scala regionale, nazionale e internazionale, riprendendo l’esempio dei padri fondatori che nel 1902 inaugurarono il primo settore giovanile nel Paese.

Questo percorso di innovazione e consolidamento presuppone un aggiornamento, un cambio di passo per quanto attiene le materie dei corsi di formazione online per le affiliate, attraverso nuove produzioni, tutorial e collaborazioni per il perfezionamento del know-how, l’incremento dei supporti tecnici e il miglioramento degli apparati organizzativi delle realtà calcistiche, collegate direttamente all’academy del club di football più antico in Italia. Tra le principali novità del nuovo corso figura il debutto assoluto del Genoa Academy Camp, tanto sul territorio nazionale che internazionale, messo a punto per e dalle società affiliate o semplicemente interessate, sulla base di un calendario di opportunità studiate per la crescita, formazione e condivisione di esperienze per gli iscritti con la guida di tecnici, preparatori e istruttori specializzati".