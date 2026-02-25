Il magic moment di Luca Reggiani continua. Presto può arrivare il rinnovo col Dortmund
Nel Borussia Dortmund che questa sera affronterà l'Atalanta a Bergamo per difendere il vantaggio per 2-0 maturato nell'andata del Signal Iduna Park ci sarà anche Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008 che ha fatto il proprio debutto da titolare in Champions League proprio contro la Dea una settimana fa.
Un mese di febbraio a livello generale entusiasmante per il prodotto del settore giovanile del Sassuolo, con tre presenze consecutive in Bundesliga (di cui l'ultima da titolare) e appunto la prima nella massima competizione europea. E stasera potrebbe arrivare il bis, dopo la convincente prestazione dell'andata.
Parallelamente, mentre proseguono le polemiche per il suo "scippo" da parte dei tedeschi al Sassuolo (così come quelle dello stesso tenore per Samuele Inacio dall'Atalanta), il Borussia Dortmund ha tutta l'intenzione di premiare la crescita del calciatore con un nuovo importante contratto. In questo senso si fanno sempre più insistenti le voci relative ad un imminente rinnovo di contratto per il baby azzurro, con il Dortmund che ha già messo sul piatto una proposta di prolungamento con adeguamento contrattuale che ha scadenza 2030. Salvo sorprese ad oggi non attese, nelle prossime ore Reggiani metterà così nero su bianco il suo nuovo legame a lungo raggio col club giallonero.
