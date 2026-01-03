Il jolly McKennie rimette le cose a posto: la Juventus pareggia contro il Lecce al 50'

Segui qui la diretta di Juventus-Lecce su TuttoMercatoWeb.com

Al 50' la Juventus pareggia i conti allo Stadium. Azione avviata da una grande verticalizzazione di Locatelli per il neoentrato Zeghrova, il quale ha servito McKennie che ha lasciato sfilare il pallone per Yildiz. Il turco ha provato un tiro che è stato deviato al centro dell'area dove l'americano con un grande tempismo ha fatto centro da due passi. Juventus-Lecce 1-1.