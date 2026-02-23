Il meglio e il peggio di Koopmeiners in quattro giorni. Ha responsabilità anche Spalletti

Teun Koopmeiners sabato sera a Torino è stato tra i peggiori in campo. Quattro giorni dopo la doppietta contro il Galatasaray il centrocampista olandese è stato protagonista di una prestazione a tratti folle. Costellata di errori. Marcatura scadente sul gol di Vojvoda che ha sbloccato il match anche grazie all'aiuto di Di Gregorio, poi un passaggio al suo stesso portiere che nemmeno all'oratorio... Che ha portato Da Cunha a divorarsi una ghiotta occasione colpendo solo la traversa. Non è finita qui, ma tanto basterebbe per un voto negativo che non può essere evitato dal palo colpito nel finale direttamente da calcio piazzato.

Koopmeiners è stato schierato di nuovo braccetto di difesa per emergenza. Senza l'infortunato Bremer e con Kalulu squalificato, Luciano Spalletti ha deciso di arretrare nuovamente il calciatore olandese per necessità più che virtù. Un regalo a Cesc Fabregas che ha ringraziato, un ruolo in cui il manager di Certaldo ha provato ad adattare il centrocampista scuola AZ fin dai primi giorni della sua avventura bianconera. Una spallettata che non sta riuscendo.

In queste ore ci si interroga di nuovo sul valore del calciatore, la mente torna agli oltre 50 milioni di euro spesi nell'estate 2024 per acquistarlo dall'Atalanta dopo una lunga telenovela. Ci torna a ragion veduta. Però anche per Koopmeiners non deve essere semplice vagare per il campo senza una meta precisa. Ritrovarsi sulla linea dei difensori quattro giorni dopo aver giocato la miglior partita nel suo ruolo, da mezzala da spinta. Dopo una doppietta che s'è rivelata a conti fatti l'unica nota lieta della notte di Istanbul. Dopo quella partita Koop avrebbe meritato nuova fiducia in quel ruolo e invece s'è ritrovato in difesa con risultati disastrosi. Spalletti ha senza dubbio l'attenuante di un reparto ridotto all'osso, ma anche responsabilità: così rilanciare un importante patrimonio della società diventa complicato.