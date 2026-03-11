TMW News Disfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla disfatta dell'Atalanta in Champions, contro il Bayern Monaco. Un ko con punteggio tennistico che rischia di avere strascichi anche in campionato per i bergamaschi. Ne parliamo con Furio Zara, autore Rai e firma della Gazzetta dello Sport. Con lui diamo uno sguardo al campionato e anche alla sfida italiana in Europa League in programma domaa bologna e Roma

La delusione dell'Atalanta

"Non era il risultato che volevamo - ha detto Raffaele Palladino, il tecnico dei bergamaschi - affrontavamo una squadra forte e dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire. Quando affronti squadre come queste ti fanno crescere. Il Bayern è stato superiore, ma per noi è stato d'aiuto per crescere sotto il profilo dell'esperienza: o vinciamo o impariamo. Vanno fatti solo i complimenti stasera agli avversari. Avevamo studiato molto il Bayern per cercare di attaccare la profondità visto che ti vengono a prendere: una strategia che ci ha aiutato in questa scalata, e i risultati anche in Champions sono arrivati. Noi dobbiamo stare attenti nei calci piazzati. I dettagli fanno la differenza e gli avversari ovviamente ti possono colpire. Noi o vinciamo o impariamo".

