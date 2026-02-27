Il metodo D'Aversa: giocatori al Filadelfia anche per 8 ore, ma niente ritiro

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio al metodo di lavoro di Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Torino. L'obiettivo del mister di Stoccarda è quello di coinvolgere per gran parte della giornata i calciatori: vivere il Filadelfia è al primo posto dell’agenda: è una questione — come dicevamo — di senso del dovere e di profonda responsabilità. Ma è anche uno strumento per stare di più tutti insieme, per cementare un gruppo che, in questo momento della stagione, ha bisogno di ritrovare unità e certezze.

Ecco perché alcune fasi della giornata siano diventate obbligatorie: la colazione prevista alle 9, il pranzo dopo l’allenamento del mattino al Filadelfia (ieri la squadra era a tavola poco prima delle 15). Con questo calendario, il Toro si ritrova a vivere sette-otto ore al giorno nel centro sportivo: dal mattino a metà pomeriggio. Un po' quello che aveva chiesto Vlasic dopo l'ultima sconfitta: "Ognuno deve fare di più. Andare a dormire il prima possibile, mangia meglio, arriva prima all'allenamento...Ognuno di noi alzi il livello e così si alza lo spirito di squadra dove siamo tutti insieme".