Milan, Tomori riflette: "Nelle ultime gare presi troppi gol, clean sheet col Verona importante"

Un 3-0 per chiudere in bellezza il 2025, anche se l'obiettivo grosso del Milan è a maggio 2026. Ma il trionfo, senza subire gol, contro l'Hellas Verona oggi a San Siro ha fatto balzare i rossoneri in vetta a +2 dall'Inter. Costringendo i nerazzurri alla vittoria nel big match contro l'Atalanta per riprendersi il primo posto. Nel post-partita, il difensore Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "Oggi clean sheet? Importante per il nostro percorso, anche perché nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol. Oggi volevamo tornare a fare quello che abbiamo fatto all'inizio. È successo. Siamo contenti per i 3 punti e per il clean sheet".

Come si lavora con Allegri sulla fase difensiva: "Lavoriamo da squadra. Sappiamo che non solo i difensori fanno la differenza mentre si difende, ma anche la squadra. Dobbiamo rimanere un blocco, cercare di non far passare nulla. È difficile, ma stiamo lavorando tanto, e questo lavoro sta pagando".

Un giudizio sul gol di Nkunku e su quanto possa dare al Milan: "Sappiamo che ha qualità. Quando sei un attaccante e non fai gol è difficile. Sappiamo che questa doppietta per lui è importante e speriamo che gli permetta di fare tanti altri gol".