Joe Gomez di nuovo nel mirino del Milan. Tare pronto a riaprire la pista per gennaio

Se c'è un reparto che il Milan ha tutta l'intenzione di andare a rinforzare al più presto, potendo già nel prossimo mercato di gennaio, quello è la difesa e, più nello specifico, questo discorso riguarda soprattutto i centrali della retroguardia.

Maignan è il quarto portiere meno battuto di questa Serie A fino ad ora, anche e soprattutto grazie al lavoro di Allegri. Anche perché in fondo i titolari sono gli stessi della scorsa, complicatissima annata: Tomori, Gabbia e Pavlovic. A cambiare sono state le alternative, con De Winter e Odogu subentrati al posto di Thiaw. Il rendimento degli interpreti rossoneri è all'altezza, ma la società vuole di più.

E il di più che ha in mente il Milan per la propria difesa significa almeno un nuovo acquisto nel mercato di gennaio. Stavolta la caccia va a un profilo di maggior esperienza, e proprio in virtù di questo la dirigenza del Diavolo sta valutando di riaprire i contatti con il Liverpool per il classe 1997 Joe Gomez. A fine agosto la trattativa procedeva bene, poi però i Reds non sono riusciti a chiudere l'acquisto di Marc Guehi e l'affare è sfumato. Questa volta, però, a Milanello hanno tutta l'intenzione di muoversi in anticipo, per arrivare alla meta.