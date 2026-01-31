TMW Il Napoli corre ai ripari dopo il ko di Di Lorenzo: chiesto Zappa in prestito al Cagliari

L’ultimo infortunio ha costretto il Napoli a rivedere i piani sulla corsia destra. L’uscita in barella di Giovanni Di Lorenzo contro la Fiorentina ha acceso l’allarme, con Antonio Conte che nel dopo gara ha parlato di un problema al crociato destinato a tenerlo lontano dal campo a lungo.

Per questo motivo la dirigenza azzurra sta valutando rinforzi immediati e tra i profili monitorati c’è Gabriele Zappa del Cagliari. Il terzino ha collezionato finora 20 presenze con 3 assist e rappresenta un’opzione affidabile per completare il reparto.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Napoli ha già chiesto informazioni per un’operazione in prestito, in attesa di capire i tempi di recupero del capitano e le mosse del mercato.