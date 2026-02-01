Il Napoli vince, Corriere Fiorentino sulla Viola: "Difesa colabrodo, la solita sconfitta"

Non c'è scampo per la Viola al Maradona, contro un Napoli ferito dalla Champions e desideroso di ritrovare il successo di fronte ai suoi tifosi, nel segno di Vergara e Gutierrez per il 2-1 finale. Inutile il gol che ha accorciato le distanze di Solomon. "Difesa colabrodo, la solita sconfitta", titola in prima pagina Corriere Fiorentino.

Il commento sulla partita di Paolo Vanoli, allenatore della Viola: "Dobbiamo migliorare gli avvii di partita. Sapevamo di venire qua con una squadra forte, con una delusione come quella in Champions. Avevo detto che il primo tempo sarebbe stato di sofferenza e così è stato, dovevamo stare più attenti sul gol subito. Questi errori individuali ci stanno penalizzando".

Nicolò Fagioli, centrocampista gigliato, ha invece dichiarato a proposito della classifica tremenda e del terzultimo posto: "Già da 7 mesi fa paura. A inizio anno dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora non c'è più la prossima, ogni partita deve essere vitale e tre punti possono fare la differenza ogni domenica".