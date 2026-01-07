Il Napoli torna al Maradona un mese dopo: l'Inter può aspettare, col Verona vietato sbagliare

Il calendario riporta il Napoli davanti al proprio pubblico in un momento chiave della stagione. Dopo una serie di risultati che ha consolidato certezze e ambizioni, gli azzurri ritrovano il Maradona per la sfida delle 18.30 contro l'Hellas Verona, avversario in difficoltà e reduce da una pesante sconfitta interna che ha spinto Zanetti al ritiro forzato.

Il Maradona, un mese dopo

L’ultimo successo all’Olimpico contro la Lazio ha confermato la solidità di un gruppo che non vuole concedersi pause. Antonio Conte predica concentrazione assoluta: il messaggio è chiaro, nessun pensiero all’imminente big match di Milano. Prima c’è da capitalizzare il fattore casa, che manca dal 7 dicembre e dal 2-1 alla Juventus, gara che ha chiuso un ciclo di imbattibilità interna.

I dubbi di formazione

Qualche rotazione è possibile, anche per l’assenza di David Neres, fermato da una distorsione alla caviglia. Sulla destra potrebbe spostarsi Eljif Elmas, con Noa Lang di nuovo titolare a sinistra. In attacco spazio ancora a Rasmus Hojlund, imprescindibile per il lavoro di squadra, con Lucca opzione a gara in corso. A centrocampo regia e equilibrio restano nelle mani di Stanislav Lobotka e Scott McTominay, mentre Gutierrez può far rifiatare Spinazzola. In difesa possibile chance dal 1’ per Alessandro Buongiorno, con Rrahmani e Di Lorenzo confermati. L’obiettivo è indirizzare subito la gara, per poi gestire energie e uomini in vista del prossimo snodo stagionale.