La missione di Conte. Il Mattino apre: "Ora la Champions diventa una sfida a 6"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino riserva il consueto spazio di sempre al Napoli. Il tema proposto è la qualificazione alla massima competizione europea, da raggiungere per la formazione azzurra nonostante la massiccia concorrenza. Di seguito il titolo in taglio alto: "La missione di Conte: ora la Champions diventa una sfida a 6".

Con l'Inter ormai fuggita, i partenopei devono difendere il loro piazzamento tra le prime 4. Per la Champions, oltre a Milan, Roma e Juventus, ci sono anche Como e Atalanta. Altro titolo poi, sempre in taglio alto,: "Gli arbitro confermano: dare quel gol al Napoli era la cosa giusta". Il riferimento è alla rete del possibile raddoppio contro l'Atalanta.