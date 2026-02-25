La missione di Conte. Il Mattino apre: "Ora la Champions diventa una sfida a 6"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino riserva il consueto spazio di sempre al Napoli. Il tema proposto è la qualificazione alla massima competizione europea, da raggiungere per la formazione azzurra nonostante la massiccia concorrenza. Di seguito il titolo in taglio alto: "La missione di Conte: ora la Champions diventa una sfida a 6".
Con l'Inter ormai fuggita, i partenopei devono difendere il loro piazzamento tra le prime 4. Per la Champions, oltre a Milan, Roma e Juventus, ci sono anche Como e Atalanta. Altro titolo poi, sempre in taglio alto,: "Gli arbitro confermano: dare quel gol al Napoli era la cosa giusta". Il riferimento è alla rete del possibile raddoppio contro l'Atalanta.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
2 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Serie A
Serie B
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile