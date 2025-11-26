TMW Al Dall'Ara torna l'Europa League: le immagini della rifinitura del Salisburgo

Il Dall’Ara si prepara a riaccogliere l’Europa League. Domani il Bologna di Vincenzo Italiano ospiterà il Salisburgo, che in questi minuti sta svolgendo l’allenamento di rifinitura sul prato dello stadio emiliano. Nel video in calce, le immagini dall'impianto bolognese.

"Per noi è un privilegio giocare in grandi stadi di livello europeo come il Dall'Ara - ha detto in conferenza stampa Alexander Schlager, portiere della formazione austriaca -. In fin dei conti però conta cosa si fa sul terreno di gioco, perché l'erba è pur sempre verde come in ogni stadio".

A fargli eco è stato l’allenatore Thomas Letsch: "È uno stadio storico, è un privilegio giocare qui e goderci questo momento - ha dichiarato in conferenza stampa -, ma indipendentemente dalla storicità dello stadio è un onore essere qui per noi".