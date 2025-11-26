La conferenza di Gasperini, il futuro di David alla Juve e non solo: le top news delle 18

Jonathan David è tornato al gol 93 giorni dopo l’ultima volta, firmando il definitivo 2-3 sul campo del Bodo/Glimt in Champions League. Una rete pesantissima per il canadese, ancora alla ricerca della miglior continuità in bianconero: appena due centri in oltre 600 minuti, troppo poco per un attaccante che a Lille viaggiava sopra quota 25 stagionali. Nonostante le voci su un possibile scambio con il Milan per Gimenez, in società non filtrano segnali di un possibile addio già a gennaio, complice anche l’ingaggio pesante del classe 2000 e le commissioni corrisposte la scorsa estate.

Intanto la Roma capolista in Serie A prepara il match di Europa League contro il sorprendente Midtjylland. In conferenza, Gian Piero Gasperini ha elogiato la crescita del calcio scandinavo e avvertito sulla pericolosità degli avversari, a punteggio pieno nella League Phase. Buone notizie dall’allenamento di Trigoria: Dybala, Bailey ed Hermoso sono tornati in gruppo e puntano alla convocazione per domani, in vista anche del big match di domenica contro il Napoli.

Arriva invece l’ufficialità dell’esonero di Fabio Caserta da parte del Bari, che interrompe così il rapporto con il tecnico calabrese e il suo staff dopo mesi complicati. Situazione drammatica, infine, a Rimini: la società ha avviato la procedura di liquidazione volontaria dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di cessione. L’ormai probabile esclusione dal campionato provocherà una rivoluzione nel Girone B di Serie C, con annullamento dei risultati ottenuti contro i romagnoli e un torneo a numero dispari.