Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol per l'1-2
TUTTO mercato WEB
Il Parma accorcia le distanze contro la Juventus. Si fa male da sola la Vecchia Signora, con un autogol rocambolesco di Andrea Cambiaso: su un cross dalla sinistra l'ex Bologna prova a liberare col tacco, ma spedisce in fondo al sacco.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Parma-Juventus a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile