Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol per l'1-2

Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol per l'1-2TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:59Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Parma accorcia le distanze contro la Juventus. Si fa male da sola la Vecchia Signora, con un autogol rocambolesco di Andrea Cambiaso: su un cross dalla sinistra l'ex Bologna prova a liberare col tacco, ma spedisce in fondo al sacco.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Parma-Juventus a cura della redazione di TMW!

Articoli correlati
Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club... Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club così grande"
Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma... Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma
La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer... La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer
Altre notizie Serie A
Sassuolo, fatta per l'arrivo di Garcia dall'OM: prestito con diritto. Le cifre dell'accordo... Sassuolo, fatta per l'arrivo di Garcia dall'OM: prestito con diritto. Le cifre dell'accordo
Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club... Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club così grande"
Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma... Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma
La classifica marcatori all-time dell'Inter: Lautaro a un passo dal podio e da Boninsegna... La classifica marcatori all-time dell'Inter: Lautaro a un passo dal podio e da Boninsegna
La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer... La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer
Il perfezionista Chivu: "Non voglio che la squadra si abitui a ritmi bassi, c'è tanto... Il perfezionista Chivu: "Non voglio che la squadra si abitui a ritmi bassi, c'è tanto da correggere"
Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol... Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol per l'1-2
Juventus, problemi per Yildiz: Spalletti lo sostituisce all'intervallo, dentro Miretti... Juventus, problemi per Yildiz: Spalletti lo sostituisce all'intervallo, dentro Miretti
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Pisa ed Hellas Verona cambiano allenatore. Gli scaligeri si muovono per D'Aversa
5 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.2 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
Immagine top news n.3 Ardoino prepara un nuovo assalto alla Juve: "Vorremmo aiutare, ci sono potenzialità incredibili"
Immagine top news n.4 Rugani vicinissimo alla Fiorentina, ecco la formula del trasferimento dalla Juventus
Immagine top news n.5 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non percorribili. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
Immagine top news n.6 Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra
Immagine top news n.7 Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, fatta per l'arrivo di Garcia dall'OM: prestito con diritto. Le cifre dell'accordo
Immagine news Serie A n.2 Juve, Boga: "Sono nel pieno della maturità. Momento giusto per giocare in un club così grande"
Immagine news Serie A n.3 Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma
Immagine news Serie A n.4 La classifica marcatori all-time dell'Inter: Lautaro a un passo dal podio e da Boninsegna
Immagine news Serie A n.5 La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer
Immagine news Serie A n.6 Il perfezionista Chivu: "Non voglio che la squadra si abitui a ritmi bassi, c'è tanto da correggere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.2 Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Immagine news Serie B n.6 Padova-Monza 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Bianco, non basta Bortolussi per i veneti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Per Verre alla fine la spunta il Perugia: domani la firma fino a giugno con opzione
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, colpo in entrata per Zauri: dal Ravenna arriva Luciani
Immagine news Serie C n.3 Asse Bari-Mantova, tripla operazione in chiusura: il futuro di Artioli, Meroni e Mantovani
Immagine news Serie C n.4 Foggia, doppio colpo in entrata: vicino l'acquisto di Brignola e Gagliano
Immagine news Serie C n.5 Il Perugia aspetta la risposta di Verre. Ma nelle ultime ore si è inserito il Ravenna
Immagine news Serie C n.6 Gubbio ko a Bra, Di Carlo: "Non era la nostra giornata, dobbiamo crescere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping