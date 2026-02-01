Spalletti ha ribaltato la Juventus: dal suo arrivo solo l'Inter fa meglio, per punti e per gol

Quattro reti e una prova di forza che vale il sorpasso in classifica. La Juventus passa al Tardini con un netto 4-1 e lancia un segnale forte nella corsa alle prime posizioni, scavalcando la Roma. La doppietta di Bremer, la girata di McKennie e il tap-in di David certificano un dominio costruito su ritmo e concretezza, cancellando l’autogol di Cambiaso.

Il dato che fotografa il cambio di passo è eloquente: dall’arrivo di Luciano Spalletti, solo l’Inter ha raccolto più punti in Serie A (37 contro i 30 bianconeri, davanti anche al Milan fermo a 29 punti ma con una gara in meno). Nello stesso arco temporale, soltanto i nerazzurri hanno segnato di più (30 gol), con la Juve seconda a quota 27. Numeri - riportati dagli esperti di statistiche di Opta - che raccontano una squadra trasformata.