Juve quarta a -1 dal Napoli e a -2 dal Milan: la classifica aggiornata di Serie A

Vittoria larga e convincente per la Juventus di Luciano Spalletti che ha battuto il Parma al Tardini per 4-1 grazie alla doppietta di Bremer e ai gol di McKennie e David, con l'autogol di Cambiaso per il momentaneo 1-2 che non ha poi inciso sul risultato finale. Grazie a questo successo i bianconeri hanno momentaneamente scavalcato la Roma, che giocherà domani contro l'Udinese, al quarto posto, tornando a -1 dal Napoli e avvicinando il Milan, impegnato martedì nella sfida contro il Bologna. Niente da fare invece per i Ducali, che restano a 23 punti, alla pari con Genoa e Cremonese, a +6 dalla Fiorentina che attualmente occupa il terzultimo posto, in zona retrocessione.

La classifica aggiornata della Serie A in attesa delle ultime due partite della ventitreesima giornata in programma tra domani e martedì sera.

1. Inter 55 (23 partite giocate)

2. Milan 47 (22)

3. Napoli 46 (23)

4. Juventus 45 (23)

5. Roma 43 (22)

6. Como 41 (23)

7. Atalanta 36 (23)

8. Lazio 32 (23)

9. Bologna 30 (22)

10. Udinese 29 (22)

11. Sassuolo 29 (23)

12. Cagliari 28 (23)

13. Torino 26 (23)

14. Parma 23 (23)

15. Genoa 23 (23)

16. Cremonese 23 (23)

17. Lecce 18 (23)

18. Fiorentina 17 (23)

19. Pisa 14 (23)

20. Verona 14 (23)